شكرا لقرائتكم الأهلى وبيراميدز .. التشكيل المتوقع للأحمر أمام الأهرام فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلى وبيراميدز
يلتقى نادى الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من منافسات الدورى المصرى الممتاز.
يدخل الأهلى المباراة فى المركز الأول برصيد 36 نقطة من 12 مباراة فقط، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.
يدير اللقاء تحكيميا إبراهيم نور الدين "حكم ساحة"، ويعاونه أحمد حسام ومحمود أبو الرجال وعمرو الشناوى حكمًا رابعًا.
الأهلى ضد بيراميدز
واستقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة بيراميدز فى لقاء يأتى ضمن الأسبوع الـ16 من بطولة الدورى.
وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوى.
خط الدفاع: على معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد هانى.
خط الوسط المدافع: أليو ديانج - عمرو السولية.
خط الوسط المهاجم: جونيور أجايى - محمد مجدى "أفشة" - حسين الشحات.
خط الهجوم: مروان محسن.
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