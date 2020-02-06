شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن تمسكه برباعي الفريق المنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو النادي الأهلي تمسكهم بالرباعي وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي والحارس شريف اكرامي، والذين تنتهي عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز، خلال المواجهة التي تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي تمثل تحد من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير أسمه من الأسيوطي.

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أخر مواجهة بين الفريقين في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعدما فشل في الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضي بواقع اثنتين بالدوري وثالثة في الكأس.

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه ، ويفقد الأهلي في مواجهة بيراميدز الليلة خدمات العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي للإصابة، غير أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يملك بدائل قوية على حد قوله وتأكيداته حيث يضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم ، على معلول ، محمد مجدي قفشة ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ،اجاي ، رامي ربيعة ، محمود متولي ، أيمن أشرف ، محمد هاني ، موران محسن بجانب الصفقة السنغالية الجديدة بادجي.

ودرس الجهاز الفني للأهلى، بقيادة فايلر، بيراميدز بالفيديو، وأستعان بعدد من مباريات المنافس فى الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة، وإف سى مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة.