مؤمن زكريا يواسى زوجته بعد وفاة جنينهما: "ربنا يبارك لنا فى مالك"

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جدة - عمرو شويل مؤمن زكريا يواسى زوجته برسالة مؤثرة

وتستعد إدارة النادى الأهلى لصرف جزء من مستحقات علاج مؤمن زكريا لاعب الفريق الغير مُقيّد فى القائمة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما أرسل مجلس إدارة النادى خطاباً رسمياً إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا ومساندته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرًا.

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جاء ذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النادى ، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الأخير بشأن الاستمرار فى دعم ومساندة اللاعب، خاصة أن النادى لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وسيواصل تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاعب (غير المقيد بقائمة الفريق) من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

ويستعد زكريا للسفر إلى الولايات المتحدة، لتلقى العلاج اللازم من أجل العودة مجددا للملاعب، ولعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا وحصل مع النادى الأهلى على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، وأكد خالد محمود طبيب الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

وأرسل مجلس إدارة النادى الأهلى خطاباً رسمياً إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا لاعب الفريق ومساندته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرًا.