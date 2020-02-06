شكرا لقرائتكم خالد على يكشف عن راتب المدير الفني لـ صن دوانز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المصرى خالد على المنسق العام لفريق صن دوانز بطل جنوب أفريقيا أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لناديه يتقاضى 70 ألف دولار راتب شهرى ، وقال خالد على فى تصريحات اذاعية مع الاعلامى أحمد شوبير : "الراتب الصافى لموسيمانى 40 الف دولار ولكن مع اضافة الضرائب يصبح قيمة إجمالى تعاقد صن دوانز مع موسيمانى 70 ألف دولار "

موسيمانى توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا 2016 بعد قيادة فريقه للفوز على الزمالك (3-0) فى ذهاب النهائى والخسارة فى برج العرب (1-0) كما قاد صن دوانز للفوز على الأهلى بخماسية دون رد وهى الهزيمة الأكبر للمارد الاحمر فى تاريخ مشاركاته الأفريقية .

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباراتىّ الأهلى وصن داونز الجنوب افريقي فى دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى أجريت قرعتها مساء أمس الأربعاء، بأحد فنادق 6 أكتوبر

وفى وقت سابق ، أكد المدرب الجنوب إفريقيا بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنه دائمًا ما يفضل مواجهة فرق شمال إفريقيا، خلال منافسات البطولات الإفريقية، لقدرته على تحقيق نتائج طيبة أمامهم.

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موسيماني قال خلال تصريحات لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية: "أجد احترامًا كبيرًا أثناء تواجدي في مصر والمغرب بشكل خاص، وهذا الأمر يسعدني".

مدرب صن داونز تابع: "عندما أذهب إلى القاهرة، يحترموني بشكل فائق، من أنا؟ يعاملونني مثل جوارديولا أو ما شابه، بالرغم من أنني مدرب محلي من جنوب إفريقيا".

بيتسو موسيماني واصل: "أجد احترامًا لا يصدق في مصر، فهم يؤمنون بي ويمنحونني الفرصة، ويقومون بوضعي على شاشات التلفاز لتحليل المباريات، رغم أنني لا أتحدث العربية".

وتحدث عن زياراته إلى المغرب حيث قال: "أحظى باحترام كبير في المغرب، وأسير في شوارعها بصعوبة بالغة، عكس جنوب إفريقيا، لأنني أسير في أي مكان ولا أحد يهتم بي".

وعن سر تفوقه على الأندية العربية، قال موسيماني: "الأندية في مصر وشمال إفريقيا تحب السيطرة على الكرة، ونحن نعتمد على التمريرات المتتالية، لأنهم لا يحبون الركض وراء الكرة".