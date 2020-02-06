شكرا لقرائتكم المنسق العام لفريق صن داونز: الاهلى لم يفاوض موسيماني ولكن فى حالة العرض لن يرفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المصري خالد علي المنسق العام لفريق صنداونز الجنوب إفريقي أن مدرب فريقه بيتسو موسيماني فى حالة عُرض عليه تدريب النادي الأهلي لن يرفض، وقال خالد على فى تصريحات إذاعية مع الاعلامى أحمد شوبير : "الاهلى لم يفاوض موسيماني المدير الفني لصن داونز كما يتردد الآن ولكن فى حالة العرض أعتقد أن موسيماني لن يرفض .

ويضيف خالد على : " أمنية موسيماني هى الفوز بدوري أبطال أفريقيا وتحقيق مركز بكأس العالم للأندية لن يتحقق، ويعي أن ذلك لن يتحقق إلا مع إحدى فرق شمال أفريقيا ،التى تمتلك لاعبين كبار و قاعدة جماهيرية كبيرة.

موسيماني قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 بعد قيادة فريقه للفوز على الزمالك (3-0) في ذهاب النهائي والخسارة في برج العرب (1-0) كما قاد صن دوانز للفوز على الاهلى بخماسية دون رد وهى الهزيمة الاكبر للمارد الاحمر فى تاريخ مشاركاته الافريقية .

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتىّ الأهلى وصن داونز الجنوب افريقي فى دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتي أجريت قرعتها مساء أمس الأربعاء، بأحد فنادق 6 أكتوبر.

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وأعلن الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز يوم الجمعة 28 فبراير الجارى بالقاهرة، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في جنوب افريقيا يوم الجمعة 6 مارس المقبل.

والتقي الفريقان في نفس الدور لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي ، حيث ودع المارد الأحمر البطولة بعدما إكتفى بفوز صعب بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي سجله وليد أزارو، فى مباراة إياب ربع نهائي للبطولة، وسبق وخسر الاهلي في لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.

قابل الفريقين 6 مرات في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وحقق الأهلي الفوز 3 مرات بينما حقق صن داونز الفوز مرتين وانتهى لقاء واحد بالتعادل بين الفريقين، والمواجهة الأولى بين الفريقين كانت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكانت المواجهة الثاني في لقاء الإياب وتمكن الأهلي من الفوز بثلاثية نظيفة وحصد اللقب، وآخر مواجهة بين الفريقين في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي بهدف نظيف، ولكن ودع البطولة وذلك بعد الخسارة في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة.

وجاء فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء، وسيكون الأهلي في طريق مازيمبي أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.

يذكر أن فريق صن داونز قد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، في حين تواجد الأهلي في المركز الثاني بمجموعته برصيد 11 نقطة.