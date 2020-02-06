شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات تفجر مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر دكتور أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، مفاجأة حول عدد اللاعبين الذين يتعاطون المنشطات فى أحد الألعاب الفردية، خلال الكشف على المنشطات التى تقوم به الوكالة بشكل عشوائى فى الفترة الأخيرة.

وأكد أسامة غنيم أن الوكالة دائمًا تحرص على التواجد فى الأحداث المهمة للتأكد من خلو اللاعبين من المواد المنشطة، مشيرًا إلى أن الوكالة قد قامت من قبل سحب عينات من جميع لاعبى المنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى بطولة أفريقيا وظهرت جميع العينات سلبية تمامًا.

وقام وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الـwada بجولة سياحية على هامش زياراته لمصر لمتابعة تطوير المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات nado، وشملت زيارة مجمع الأديان، ومسجد عمرو بن العاص، وأشاد الوفد بحفاوة وحسن الاستقبال، وتميز وتنوع معالم مصر الأثرية والسياحية.