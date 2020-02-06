شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات تفجر مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر دكتور أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، مفاجأة حول عدد اللاعبين الذين يتعاطون المنشطات فى أحد الألعاب الفردية، خلال الكشف على المنشطات التى تقوم به الوكالة بشكل عشوائى فى الفترة الأخيرة.
وأكد أسامة غنيم أن الوكالة دائمًا تحرص على التواجد فى الأحداث المهمة للتأكد من خلو اللاعبين من المواد المنشطة، مشيرًا إلى أن الوكالة قد قامت من قبل سحب عينات من جميع لاعبى المنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى بطولة أفريقيا وظهرت جميع العينات سلبية تمامًا.
وقام وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الـwada بجولة سياحية على هامش زياراته لمصر لمتابعة تطوير المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات nado، وشملت زيارة مجمع الأديان، ومسجد عمرو بن العاص، وأشاد الوفد بحفاوة وحسن الاستقبال، وتميز وتنوع معالم مصر الأثرية والسياحية.
وكان الدكتور أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" ، كشف عن رفض الوكالة الدولية "الوادا" إدراج الترامادول ضمن قائمة المحظورات بشكل نهائي .
وقال أسامة غنيم في تصريحات خاصة ، "الترامدول لن يتم دخوله في المواد المحظورة حيث تعتبره الوكالة الدولية من المسكنات الهامة خاصة بعد ما قامت الوكالة بعمل تجارب لمدة 4 أشهر واكتشفوا أن الترامدول لم يقدم زيادة معدل المجهود للاعبين ولكنه مسكن قوي للآلام فقط".
وأضاف مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات ، أن الترامدول يعتبر من المواد المجرمة نظراً لأدمانه ولذلك عند اكتشاف تعاطى أحد اللاعبين له سيتم إبلاغ الشرطة فى الحال.
وأشار غنيم إلى أن الوكالة المصرية تسعي للحصول علي الضبطية القضائية لتفتيش اللاعبين وضبطهم بالترامادول، موضحاً أن هناك اتصالات مع وزارة العدل لمنح الضبطية للوكالة خاصة أن هناك لاعبين بالدورى المصرى بمختلف درجاته، يتعاطون أقراص "الترامادول" من أجل زيادة معدل مجهودهم أثناء المباريات، وأن الضبطية القضائية ستجعله يتمكن من تفتيش اللاعبين لضبطهم بالمخدر، مثل ضباط الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات تفجر مفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.