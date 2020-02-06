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شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "تركى والأهلى إيد واحدة" يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج تركى والأهلى إيد واحدة" موقع التواصل الاجتماعى تويتر فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وغرد الآلاف من رواد الموقع على الهاشتاج رافضين ما وصفوه بالإساءة للمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفى للنادى الأهلى بعدما قام بنشر تدوينه تحدث خلالها عن بطولات الأهلى، وأنه لا يقارن بأى فريق مصرى آخر.
وقال المشاركون إن تركى الشيخ قبل أن يكون رئيس هيئة الترفيه بالمملكة أو أن يصبح الرئيس الشرفى للأهلى فهو مشجع أهلاوى يكتب ما يحلو له عن فريقه الذى ينتمى له ولا يحق لأحد أن يغضب منها.
وشدد رواد الهاشتاج على أن معالى المستشار كتب فى وقت سابق ما هو أكثر مما كتبه بالأمس، إلا أن الأمر كان مرحبا به فى ظل ما كان يقدمه من دعم للنادى الأبيض والذى جعله يتوج بأول بطولة قارية بعد غياب 17 عاما.
وأكد المشاركون فى الهاشتاج أن تدوينات المستشار السعودى جاءت على سبيل الدعابة قبل أن يحاول بعض العاملين فى أحد الدول التى تسعى للوقيعة بين مصر والسعودية بشتى السبل، واعتبر ما كتبه المستشار السعودى إهانة مرفوضة.
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