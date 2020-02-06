شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة مباراة القمة بين ناديى الأهلى والزمالك ، المحدد لها 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع، ليس مؤكداً، نظراً لعدم وصول الموافقات الأمنية على إقامة المباراة فى الموعد المحدد وعلى استاد القاهرة.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم أرسلوا خطابات إلى الأمن للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بمباراة القمة، وكذلك مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر فى الفترة من 15 حتى 21 فبراير، إلا أن الموافقات الأمنية لم تصل حتى الآن.

يأتى هذا فى الوقت الذى فجر فيه هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاء القمة فى مسابقة الدورى المصرى، وقال زادة فى تصريحات تليفزيونية، "أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير الى أجل غير مسمى".

وأضاف زادة، "لقاءات القمة لها متعة خاصة فلقاء السوبر المصرى فى الإمارات سيقام 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدورى يوم 24 لذلك أطالب بتأجيلها".

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وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم قررت إقامة دور الـ 16 لبطولة كأس مصر خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير المقبل. وأكد حسام الزناتى مدير مسابقات الاتحاد أن ذلك يأتى استثمارا للفراغ الزمنى بين الدورين الأول والثانى لمسابقة الدورى الممتاز، حيث ستنهى الأندية ارتباطاتها بالدور الأول فى 11 فبراير المقبل باستثناء الأهلى والزمالك والمصرى التى لا تزال لديها مباريات فى الدور الأول فضلا عن ارتباطاتها الأفريقية أيضا.

وقال مدير المسابقات أيضا، إنه من الطبيعى أن يستثنى فريقا الأهلى والزمالك من اللعب فى دور الـ16 لبطولة الكأس فى هذا التوقيت نظرا لارتباطاتهما المحلية والأفريقية، مشيراً إلى أن جدول الدور الثانى سيعلن كاملاً فى وقت لاحق فور تحديد المواعيد النهائية وأماكن مباريات الأندية المصرية فى الأدوار النهائية لبطولتى الأندية الأفريقية، وبيان أى منها ستقام فى الداخل أو الخارج.

واختتم حسام الزناتى بأن مواعيد دور الـ16 لبطولة كأس مصر سيتم إعلانها فور ورود الموافقات الأمنية عليها.