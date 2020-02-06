شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يتوقف قطار الأهلى السريع فى الدورى عند محطة بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصطدم الأهلى بقطار بيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى، فى مواجهة يأمل خلالها المارد الأحمر إيقاف مسلسل تفوق الفريق السماوى ومواصلة سلسلة نتائج اللاهزيمة فى الدورى الموسم الحالى.

ومازال الأهلى متربعا على القمة بلا منازع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة، حقق الفوز فيها جميعًا، بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 7 مواجهات، وتعادل فى 5 وخسر 3.

وشهد ملعب بتروسبورت يوم الخميس 18 أبريل 2019 آخر هزيمة للنادى الأهلى فى مسابقة الدورى الممتاز على يد بيراميدز بهدف نظيف بتسديدة البرازيلى كينو ضمن منافسات الجولة رقم 25 من موسم 2018-2019، وبعد تلك المباراة بالتحديد لم يتذوق المارد الأحمر طعم الهزيمة عبر 20 مباراة متتالية، بواقع 8 مباريات موسم 2018-2019، و12 مباراة موسم 2019-2020 بواقع أكثر من 278 يوما.

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ويشهد الدورى المصرى المواجهة المرتقبة بين بيراميدز والأهلى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للمسابقة، وهى المباراة التى تمثل تحد من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على الفريق السماوى بعد تغيير اسمه من الأسيوطى.

وتقام مباراة بيراميدز ضد الأهلى باستاد الدفاع الجوى فى السابعة والنصف مساء اليوم (الخميس)، بتوقيت القاهرة، فى مواجهة دائماً ما تشهد ندية وإثارة وينتظرها عشاق الساحرة المستديرة.

وتفوق بيراميدز أمام الأهلى فى 3 مواجهات جمعت الفريقين بالموسم الماضى بواقع اثنين فى الدورى وثالثة فى الكأس.

ويسعى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر إلى استمرار سلسلة الانتصارات المحلية بتحقيق الفوز فى مباراة الليلة، من أجل الابتعاد بالقمة أكثر عن المقاولون العرب أقرب منافسيه، بالإضافة إلى تسجيل أو فوز على بيراميدز.