مسئولو صن داونز يحضرون السوبر المصرى بالإمارات لمراقبة الأهلي أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى صن داونز الجنوب أفريقي حضور مباراة الأهلى أمام الزمالك بالسوبر المصرى بالإمارات، المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى باستاد محمد بن زايد.

ويتواجد المنسق العام لنادى صن داونز برفقة أحد مدربى الفريق فى الإمارات لمراقبة السوبر المصرى، كما سيحضر مسئولو صن داونز مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها اليوم فى الدورى المصرى.

وأكد المصرى خالد علي، المنسق العام لفريق صنداونز الجنوب أفريقى، أن مدرب فريقه بيتسو موسيمانى حال عُرض عليه تدريب النادى الأهلى لن يرفض، ولكن إلى الآن الأهلى لم يفاوض موسيمانى المدير الفنى لصن داونز، كما يتردد الآن، وفى حال العرض أعتقد أن موسيمانى لن يرفض" .

وأضاف المنسق العام لصن داونز، "أمنية موسيمانى هى الفوز بدورى أبطال أفريقيا وتحقيق مركز بكأس العالم للأندية لن يتحقق، ويعى أن ذلك لن يتحقق إلا مع أحد فرق شمال أفريقيا، التى تمتلك لاعبين كبار وقاعدة جماهيرية كبيرة.

موسيمانى توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا 2016 بعد قيادة فريقه للفوز على الزمالك (3-0) فى ذهاب النهائى والخسارة فى برج العرب (1-0) كما قاد صن دوانز للفوز على الأهلى بخماسية دون رد وهى الهزيمة الأكبر للمارد الاحمر فى تاريخ مشاركاته الأفريقية .

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وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباراتىّ الأهلى وصن داونز الجنوب افريقي فى دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى أجريت قرعتها مساء أمس الأربعاء، بأحد فنادق 6 أكتوبر.

وأعلن الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز يوم الجمعة 28 فبراير الجارى بالقاهرة، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى جنوب افريقيا يوم الجمعة 6 مارس المقبل.

والتقى الفريقان فى نفس الدور لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الماضى، حيث ودع المارد الأحمر البطولة بعدما إكتفى بفوز صعب بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقى سجله وليد أزارو، فى مباراة إياب ربع نهائى للبطولة، وسبق وخسر الاهلى فى لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.

قابل الفريقين 6 مرات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وحقق الأهلى الفوز 3 مرات بينما حقق صن داونز الفوز مرتين وانتهى لقاء واحد بالتعادل بين الفريقين، والمواجهة الأولى بين الفريقين كانت فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وكانت المواجهة الثانى فى لقاء الإياب وتمكن الأهلى من الفوز بثلاثية نظيفة وحصد اللقب، وآخر مواجهة بين الفريقين فى النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا وفاز الأهلى بهدف نظيف، ولكن ودع البطولة وذلك بعد الخسارة فى لقاء الذهاب بخماسية نظيفة.

وجاء فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبى والنجم الساحلى وصن داونز والترجي، وفى التصنيف الثانى الزمالك والأهلى والوداد والرجاء، وسيكون الأهلى فى طريق مازيمبى أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلى أو صن داونز أو الترجي.

يذكر أن فريق صن داونز قد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، فى حين تواجد الأهلى فى المركز الثانى بمجموعته برصيد 11 نقطة.