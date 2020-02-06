شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. شريف إكرامى "فتى الأهلى المخلص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد من جماهير النادى الأهلى يستطيع ان ينكر حب و إخلاص حارس الأهلى شريف إكرامى للقلعة الحمراء ، خاصة انه نشو تربى فى النادى الأهلى لسنوات عديدة .

كما أن شريف إكرامى أعطى للفانلة الحمراء العديد و العديد من مجهوداته و ظل أساسيا لفترات طويلة قبل أن يبتعد عن المشاركة فى الفترة الأخيرة .

و جاء إعلان شريف إكرامى عن رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بمثابة المفاجأة لجماهير الأحمر ، خاصة أنه من الدعائم الأساسية للفريق .

و تُناقش لجنة التخطيط بالأهلى بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر قرار شريف إكرامى حارس مرمى الفريق، الذى أعلن رحيله عن القلعة الحمراء فور انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى.

وتدرس لجنة التخطيط قرار إكرامى على المستوى الفنى، خاصة أنه واحد من أهم عناصر الفريق، خاصة بعد إعلان فايلر رفضه لقرار الحارس الدولى خاصة أنه واحد من أهم كباتن الفريق وله دور كبير مع زملائه سواء داخل الملعب أو خارجه، ومن المقرر أن تنقل لجنة التخطيط قرارها لمحمود الخطيب رئيس النادى لمعالجة الأمر بالشكل المناسب الذى يخدم مصلحة النادى واللاعب.

ودخل الزمالك عبر أحد الوسطاء في مفاوضات مع إكرامي إلا أن الحارس الدولي أعلن موقفه الواضح وهو رفض الانتقال للزمالك احتراماً لجماهير الأهلي في الوقت الذي أكد على احترامه الشديد للإدارة البيضاء وتقديره الكبير لجماهير الزمالك إلا أن صاحب الـ36 عاماً يرى أنه من الصعب اللعب للزمالك مفضلاً لانتقال لأحد الأندية الخليجية في المقام الأول أو الانتقال لأحد الأندية المحلية التي ترغب في ضمه.

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و يرصد الخليج 365 لقطات لنجم الأهلى المخلص شريف إكرامى فى الصور التالية :



شريف إكرامى 2



شريف إكرامى و أبنته أسيا



شريف إكرامى 3



شريف إكرامى و أبنه ياسين



شريف إكرامى فى الأهلى