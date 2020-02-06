شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك بالأربعة الكبار.. وجلسة لحسم تجديد عقودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو النادى الأهلى تمسكهم بالرباعى "وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحى والحارس شريف إكرامى"، والذين تنتهى عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى. وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن هناك جلسة ستجمع كلا منهم على حدة مع إدارة النادى، ممثلة فى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحسم ملف تجديدهم خلال المرحلة المقبلة، ويرغب مسئولو الأهلى فى الحفاظ على قادة الفريق الأربعة نظراً لما يمتلكونه من خبرات كبيرة تساعد زملاءهم داخل وخارج الملعب، وهو ما ينعكس على نتائج الفريق بالإيجاب فى البطولات المحلية أو القارية.

ويحل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس، ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز، خلال المواجهة التى تجمعهما على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من الدورى الممتاز، وهى مباراة تمثل تحديا من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير اسمه من الأسيوطي.

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آخر مواجهة الفريقين فى بطولة الكأس خسرها الأهلى وودع البطولة فى الموسم الماضى، ووقتها تم إقالة الأورجويانى مارتن لاسارتى بعدما فشل فى الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضى بواقع اثنتين بالدورى وثالثة فى الكأس.

ويدخل الأهلى المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدورى يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ويفقد الأهلى فى مواجهة بيراميدز الليلة خدمات العديد من نجومه بداعى الإصابة وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدى فتحى للإصابة، غير أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يملك بدائل قوية على حد قوله وتأكيداته حيث يضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين يأتى فى مقدمتهم، على معلول، محمد مجدى قفشة، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات ،اجاى، رامى ربيعة، محمود متولى، أيمن أشرف، محمد هانى، موران محسن بجانب الصفقة السنغالية الجديدة بادجي.

ودرس الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة فايلر، بيراميدز بالفيديو، واستعان بعدد من مباريات المنافس فى الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة، وإف سى مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة.