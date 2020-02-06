بعد قرعة الأبطال.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عبّر هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رغبته في تأجيل مباراة مباراة القمة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري خلال الشهر الجاري.

وأضاف زادة في تصريحات عبر شاشة "النهار" :"هدفي من هذا الطلب هو عدم قتل رونق مباراة الأهلي والزمالك لأننا سنواجهم في السوبر المصري قبلها بأربعة أيام".

وتابع :"رأيي أن اتحاد الكرة يتخذ قرارًا بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري إلى وقت لاحق".

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ومن المقرر أن يواجه الزمالك خصمه الأهلي في بطولة السوبر المصري بالإمارات يوم 20 من الشهر الجاري على أن يتجدد المواجهة بينهما في بطولة الدوري وتحديدًا في 24 من الشهر الجاري ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري بالعلامة الكاملة بالفوز في 12 مباراة أي 36 نقطة، في المقابل يتواجد الزمالك في المركز الثالث بـ28 نقطة من 14 مباراة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض عددًا من المباريات القوية خلال الشهر الجاري من خلال مواجهة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي بجانب مواجهته أيضًا في دوري أبطال أفريقيا ضمن مباريات دور الثمانية، في المقابل ينتظر أيضًا الأهلي عددًا من المباريات القوية في البطولة القارية من خلال مواجهة صنداونز بطل جنوب أفريقيا ضمن نفس المرحلة.