"عودة معلول ومفاضلة في الدفاع".. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن فايلر استقر على إعادة الدولي التونسي علي معلول للمشاركة أساسيًا في مركز الظهير الأيسر بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام الهلال في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فايلر لم يستقر حتى الآن على المدافع الذي سيجاور ياسر إبراهيم حيث يفاضل بين الثنائي أيمن أشرف ومحمود متولي للمشاركة في الجانب الدفاعي.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مباراة بيراميدز بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف / محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط المدافع: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: مروان محسن.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة بفارق عشر نقاط عن بيراميدز والذي يتواجد في الترتيب الخامس من جدول البطولة المحلية.