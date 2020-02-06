الأهلي وبيراميدز على رأسهم.. تعرف على مواعيد مباريات "اليوم الخميس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات المتنوعة. الدوري المصري 05:00 ـ المصري VS طنطا ـ القناة الناقلة: أون سبورت. Advertisements 07:30 ـ بيراميدز VS الأهلي ـ القناة الناقلة: أون سبورت. كأس ملك إسبانيا 10:00 ـ ريال مدريد VS ريال سوسيداد 10:00 ـ أتليتك بلباو VS برشلونة

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