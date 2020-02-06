رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ35 على طريقته الخاصة

يوم بعد يوم يثبت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، بأنه لاعب فريد من نوعه، ولا تمر مناسبة دون أن يضفي عليها لمسته الخاصة.
ففي وقت يفضل فيه أغلب لاعبي كرة القدم، والنجوم بصفة خاصة، الخلود للراحة في أعياد ميلادهم، وقضاء اليوم مع العائلة أو معالأصدقاء في مطاعم فخمة أو في ملاه ليلية، اختار رونالدو أن يقضي يوم عيد ميلاده، الذي يصادف الخامس من فبراير من كل عام، في التدريبات، على الرغم من أن فريقه يوفنتوس غير مرتبط بخوض أي مباراة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ونشر "الدون" فيديو عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، خلال قيامه بتمرينات شاقة للحفاظ على سرعته ورشاقته، وأرفق الفيديو بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لي".
واحتفل النجم البرتغالي الأربعاء بعيد ميلاده الـ35.
ورغم تقدمه في السن، إلا أن رونالدو مازال يقدم مستويات رائعة، ويسجل الأهداف بغزارة، وتم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر يناير الماضي.
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