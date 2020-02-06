حارس الهلال يخطف الأضواء.. تصدى لركلة جزاء وسجل أخرى

تحوّل حارس نادي الهلال السعودي إلى بطل، خلال مباراة فريقه أمام الرائد في الجولة 17 من الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز الأزرق بثلاثة أهداف لهدف واحد.



وخلال هذا اللقاء الذي احتسب فيه الحكم 5 ركلات جزاء، تمكن حارس الهلال عبد الله المعيوف التصدي لركلة جزاء، وسجل أخرى، في أقل من 7 دقائق.



ونال الرائد ركلة جزاء في الدقيقة الـ88،هي الثانية له في اللقاء إلا أن المغربي محمد فوزير فشل في ترجمتها لهدف ومنح التعادل لفريقه، بعد أن تصدى لها الحارس عبد المعيوف.



وقبل نهاية اللقاء، منح الحكم ركلة جزاء ثالثة للهلال، وقرر المعيوف تسديدها، لينجح في تسجل الثالث لفريقه 90+6'، وينصب نفسه نجما للقاء.



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