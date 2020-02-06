اونلاين | تغطية حية "0-0"بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم 2020/2/6 في الدوري المصري live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغطية حية "0-0"بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم 2020/2/6 في الدوري المصري live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الأهلي مع بيراميدز، مساء اليوم الخميس، في مباراة قوية ومرتقبة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه بيراميدز، في إطار مواجهات الأسبوع السادس عشر للمسابقة المحلية.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الخامس بـ26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

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تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة "الأهلي" بشكل حصري وفقًا لبيان نادي بيراميدز اليوم طالع التفاصيل من هنا

وتذاع أيضًا أرضيًا على قناة "تايم سبورتس"، كما أكد بيراميدز في بيانه.