رياضة | حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار حاليا إلى فريق طلائع الجيش، حقيقة مفاوضات مسئولو الزمالك لضمه خلال الفترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال عمرو جمال، خلال تصريحات لقناة "النهار" الفضائية: "أنا أهلاوى وابن الأهلى من عمر 17 سنة، ولم تحدث مفاوضات من الزمالك والكلام كان من وكلاء"، متابعا: "لا أسمح لأحد ولا أعتقد فى يوم من الأيام أننى سأخسر جمهور الأهلى".

وأكمل: "وقعت للأهلى على بياض عند رحيلى لـ الصفاقسى التونسى، وسلمته لـ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ولا أعرف مدة العقد، فنحن نوقع للأحمر وبعد ذلك نتحدث".

وكان عمرو جمال قد رحل عن الأهلى على سبيل الإعارة بداية الموسم الحالى إلى صفوف طلائع الجيش.