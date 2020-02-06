رياضة | مفاجأة مدوية.. اتفاق شفهي بين ريال مدريد وهالاند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. اتفاق شفهي بين ريال مدريد وهالاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية ألمانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن وجود اتفاق شفهي بين نادي ريال مدريد والمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الحالي للعب للفريق الملكي في صيف 2021.

وذكرت صحيفة ‘‘سبورت بيلد‘‘ الألمانية، أن هناك بند في عقد هالاند مع دورتموند يتيح تفعيل الشرط الجزائي في عقده تلقائيًا بحلول صيف عام 2021، وهو ما سيمح له بالرحيل لأي فريق مقابل مبلغ محدد يبلغ 75 مليون يورو.

وعلم موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، إن ريال مدريد هو المرشح الأول للحصول على توقيعه، حيث أن هناك اتفاق شفهي من جانب هالاند بإعطاء الأولوية للفريق الملكي في حال وجود توقيع محتمل، لنقله إلى ملعب سانتياجو برنابيو في عام 2021.