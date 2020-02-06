رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 6 / 2 / 2020، أبرزها مباراة بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري، ومباراتي ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ16"

المصري ضد طنطا، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

بيراميدز ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ17"

لاتسيو ضد هيلاس فيرونا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ16"

شباب الأهلي ضد الجزيرة، تقام المباراة في تمام 6:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ14"

سريع وادي زم ضد الوداد المغربي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ17"

النصر ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 5:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:20 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

الأهلي ضد الأتفاق، تقام المباراة في تمام 7:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:20 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "الدور ربع النهائي"

الريال ضد ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.

أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياض.