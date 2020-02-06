رياضة | ماركا: برشلونة ينهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: برشلونة ينهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة سينهار في الفترة المقبلة إذا استمر النهج القائم الذي يعتمده مجلس الإدارة والذي يمكن اعتباره بمرحلة التدمير الممنهج بحسب وصفها.

وتحت عنوان برشلونة ينهار، أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن النموذج والميراث والمشروع الذي تم بناؤه على مدار العقد الماضي يتحطم والذي سيطال مختلف أساطير يمكن اعتبارهم إرثاً للنادي بعد أن تم إطلاق مرحلة التدمير الذاتي.

كما أكدت صحف رياضية كبيرة في إسبانيا أنه سيكون من النادر لشخص ما أن يكون سالماً من كل هذه الفوضى حيث سيكون المدرب كيكي سيتيين الضحية الأولى والذي كان من الأفضل لو بقي مع أبقاره التي يشاهدها في أحلامه.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من حلمه بتدريب برشلونة، إلا أن ذلك سيكون كابوساً على سيتيين بسبب قلة الخيارات واكتساب فريق هو عبارة عن برميل من البارود وعدد قليل من اللاعبين لديهم حافز وآخرين مشبعين بين الألقاب والمجاملات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن منصب الرئاسة الذي يقوده جوسيب ماريا بارتوميو يعتبر لديه تاريخ انتهاء صلاحية بسبب كثرة اللوم والانتقادات مما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة بعدما أصبحت إدارته غير مرغوب فيه لأول مرة منذ فترة طويلة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة بشكل عام ليس لديه اتجاه واضح ويعيش على العفوية في حين يعيش اللاعبون حالة سيئة وفشل في القدرة على اكتساب الدافع بسبب الوظيفة المضمونة والتشبع بالألقاب لهذا لا جوع للبطولات ولا قدرة على الاستجابة.