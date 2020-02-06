رياضة | الهلال السعودي يتجهز لدوري أبطال آسيا وخصمه يمنحه الأمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يتجهز لدوري أبطال آسيا وخصمه يمنحه الأمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره شهر خوردر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم العاشر من شهر فبراير الجاري.

الهلال حقق الفوز بثلاثية مقابل هدف أمام الرائد مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

في الوقت ذاته خسر فريق شهرخوردو يخسر أمام فولاد بثنائية نظيفة، والتي جاءت جميعها من أخطاء دفاعية كارثية، ضمن منافسات الدوري الإيراني.

إذ أنه تم تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعب الفريق علي نعمتي بالخطأ في مرماه، والثاني جاء هدية من المدافع فرشاد فرجي.

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فريق الهلال رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد الهلال السعودي في المجموعة التي تضم باختاكور وشباب الأهلي وشهر خوردر بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الهلال وشهر خوردر

ويقام اللقاء بين الهلال وشهر خوردر عند الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة والثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت جرينتش.