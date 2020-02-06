شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا لزوجته: «قدر الله ما شاء فعل.. ربنا يعوضنا بمولود جديد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف مؤمن زكريا، لاعب فريق النادي الأهلي، عن فقدان طفله الجنين، وحرص على مواساة زوجته، التي يبدو أنها تعرضت لإجهاض.
وخاطب زكريا زوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، قائلا: «حبيبتي ألف سلامة عليكي.. قدر الله ما شاء فعل.. إن شاء الله ربنا يعوضنا بمولود جديد ويباركلنا في مالك».
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