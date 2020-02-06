شكرا لقرائتكم موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي اليوم الخميس 6-2-2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيراميدز ضد الأهلي



يشهد الدوري المصري مواجهة مرتقبة بين بيراميدز والأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للمسابقة، وهي المباراة التي تمثل تحد من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على الفريق السماوي بعد تغيير اسمه من الأسيوطي.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي



وتقام مباراة بيراميدز ضد الأهلي على ستاد الدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء اليوم (الخميس)،بتوقيت القاهرة، في مواجهة دائما ما تشهد ندية وإثارة وينتظرها عشاق الساحرة المستديرة.

الأهرام ضد الأهلي "كعبه عالى"



تفوق بيراميدز أمام الأهلي في 3 مواجهات جمعت الفريقين بالموسم الماضي بواقع اثنين في الدوري وثالثة في الكأس.

بيراميدز ضد الأهلي



يسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر إلى استمرار سلسلة الانتصارات المحلية بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، من أجل الابتعاد بالقمة أكثر عن المقاولون العرب أقرب منافسيه، بالإضافة إلى تسجيل أو فوز على بيراميدز.

أخر مواجهة بين الفريقين كانت في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأحمر.

بيراميدز والأهلي .. استمرار غياب رمضان صبحي



يغيب عن الأهلي في مواجهة بيراميدز الليلة العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي للإصابة، إلا أن فايلر يملك بدائل قوية على حد قوله وتأكيداته حيث يضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم على معلول،محمد مجدي قفشة ،عمرو السولية ،أجايي ،حسين الشحات.

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بيراميدز والأهلي .. تشاتشيتش يخطط لتأكيد العقدة



على الجانب الآخر،يسعى الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز إلى الفوز على حساب الأهلي لتأكيد العقدة.

وتحدث تشاتشيتش مع لاعبيه على ضرورة الفوز على متصدر المسابقة ومواصلة الزحف نحو المقدمة وتأمين تواجده في المربع الذهبي للبطولة لضمان المشاركة في احدي البطولات الإفريقية في النسخة المقبلة.

وأكد المدرب الكرواتي للاعبيه أن مواجهة الأهلي تحمل طابع مختلف عن باقى المباريات الماضية، نظرا للعقدة التي مثلها بيراميدز للأحمر فى المواجهات التى جمعتهما سواء بالدوري أو كأس مصر، بخلاف الشعبية الجماهيرية التي يتمتع بها المنافس.

أزمة غياب عبد الله السعيد عن بيراميدز والأهلي



ويواجه مدرب بيرامديز بسبب غياب أبرز عناصره عبد الله السعيد، والذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى، حيث سبق وحصل السعيد على البطاقتين الصفراوين أمام الجونة والمصرى البورسعيدى.

ترتيب بيراميدز والأهلي في الدوري المصري

ويدخل بيراميدز هذه المواجهة محتلا المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 5 وخسر 3 لقاءات ، فيما يعتلى المارد الأحمر الصدارة برصيد 36 نقطة بعما خاض 12 مباراة، حقق الفوز فيهم جميعا ولم يخسر أو يتعادل في أي لقاء، وسجل لاعبوه 35 هدف، وسكنت شباكه هدفين فقط، ليصبح أقوى خط دفاع وهجوم في الدوري حتى الآن.