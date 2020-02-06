شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى بيراميدز في موقعة "تأمين القمة والثأر"بالدوري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز، خلال المواجهة التي تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي تمثل تحد من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير أسمه من الأسيوطي، وكانت أخر مواجهة بين الفريقين في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعدما فشل في الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضي بواقع اثنتين بالدوري وثالثة في الكأس.

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه ، ويفقد الأهلي في مواجهة بيراميدز الليلة خدمات العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي للإصابة، غير أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يملك بدائل قوية على حد قوله وتأكيداته حيث يضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم ، على معلول ، محمد مجدي قفشة ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ،اجاي ، رامي ربيعة ، محمود متولي ، أيمن أشرف ، محمد هاني ، موران محسن بجانب الصفقة السنغالية الجديدة بادجي.

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ودرس الجهاز الفني للأهلى، بقيادة فايلر، بيراميدز بالفيديو، وأستعان بعدد من مباريات المنافس فى الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة، وإف سى مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة.

وعلى الجاني الأخر يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصة وأن الفريق يملك أفضليه معنوية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية، مما يجعله المرشح الأبرز في الدوري لإيقاف قطار الأهلي الذي تخطى جميع الفرق التي واجهها حتى الأن.

ويعاني بيراميدز في مواجهة الأهلي من غياب أبرز عناصره عبد الله السعيد، والذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى، حيث سبق وحصل السعيد على البطاقتين الصفراوين أمام الجونة والمصرى البورسعيدى، ليحصل اللاعب على البطاقة الصفراء أمام نادي مصر ويتأكد غيابه عن مواجهة الأهلى بسبب الإيقاف غير أن بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي أنتي تشاتشيتش لديه مجموعة أخرى متميزة من اللاعبين قادرة على تقديم عرض قوي أمام حامل اللقب.