الامارات | تركي آل الشيخ: يا بختك يا الترجي

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: يا بختك يا الترجي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركى آل الشيخ، على قرعة دورى أبطال إفريقيا، التي أسفرت عن مواجهة الأهلي المصري ضد فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ومواجهة الزمالك المصري ضد فريق الترجي التونسي في ربع النهائي.
وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "صن داونز فريق مش سهل! يا بختك يا الترجي".
وتشهد مباريات ربع النهائي مواجهات من العيار الثقيل، إذ يلعب مازيمبي الكونغولي مع الرجاء المغربي، والنجم الساحلي التونسي مع الوداد المغربي.
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