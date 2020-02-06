شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف كيف حصن الزمالك نفسه في أزمة بوطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إن النادي حصّن نفسه قانونيا في أزمة المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق والذي تقدم بشكوي أول أمس ضد الزمالك في اتحاد الكرة للمطالبة بفسخ تعاقده مع النادي لعدم حصوله علي مستحقاته.

وقال رئيس الزمالك إن ناديه أعد ملف عن أزمة خالد بو طيب لإرساله لاتحاد الكرة والاتحاد الدولي " فيفا " للحفاظ علي حقه في اللاعب، وتضمن الملف 3 خطابات مسجلة بعلم الوصول علي مقر إقامة اللاعب المدون في جواز السفر الخاص به، ونسخة أخرى علي مقر إقامته في القاهرة، وتحمل هذه الخطابات مطالبة النادي للاعب بضرورة الحضور إلى مقر النادي والانضمام لتدريبات الفريق الأول مع إحضار ما يفيد طبيًا باجراءه جراحة الركبة التي أدعى انه أجراها في فرنسا.

كما تضمن الملف إخطار من المستشفيات التي قام الزمالك بالحجز فيها لخالد بو طيب لاجراء جراحة الركبة علي نفقة النادي ، إلا أن اللاعب رفض الخضوع للكشف أو إجراء الجراحة في أي من المستشفيات التي قام الزمالك بالحجز فيها، لتكون إثبات من النادي على تلاعب خالد بو طيب ورغبته في الرحيل عن الزمالك دون حصول النادي علي مقابل لبيعه، حتى يضمن النادي حقوقه المادية في اللاعب.

Advertisements

وأكد مرتضي منصور رئيس الزمالك إن النادي قام بشكوي اللاعب والمطالبة بفسخ عقده أولا قبل أن يشكو اللاعب الزمالك، بداعي إنه غير منضبط ولا يلتزم بتعليمات النادي ولوائح الاتحاد الدولي، حتي يحصل الزمالك علي تعويض في حالة اللجوء للمحكمة الرياضية.

وكان "الخليج 365" قد أوضح إن الزمالك قرر إنهاء التعاقد مع المغربى خالد بوطيب، حيث أرسل مسؤولو الأبيض قائمة تضم 28 لاعبا إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، خلت من اسم بوطيب، ضمن الاستعدادات لخوض بطولة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسى، فى المباراة المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير المقبل، فى البطولة التى يشارك فيها الزمالك بصفته بطل الكونفدرالية فى نسخته الماضية بينما يشارك الترجى بصفته بطل دورى أبطال إفريقيا.