عن قرعة أفريقيا.. تركي آل الشيخ: «صن داونز فريق مش سهل.. يابختك يا الترجي»

تُعد مواجهة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأبرز من حيث "المواجهات" الثأرية بنسخة الموسم الحالي.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع فريق صن داونز مع الفريق الأحمر مجددًا، بعدما تواجها في الدور ذاته من النسخة الماضية، وتلقى الأهلي هزيمة قاسية للغاية في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة، أطاح من خلالها بالمارد الأحمر خارج البطولة بعدما انتهت مباراة الإياب بفوز الأهلي بهدف وحيد.

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت اليوم الأربعاء، بالقاهرة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، تعقيباً على قرعة دوري الأبطال الأفريقي: "صن داونز فريق مش سهل.. يا بختك يا الترجي".

أسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة نارية بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وأصبح أمام الأهلي 360 دقيقة حاسمة في 3 بطولات مختلفة، حيث سيلعب 4 مواجهات في 16 يوما من 20 فبراير الجاري، حتى 7 مارس المقبل.

Advertisements

ويلعب الأهلي أمام الزمالك، في السوبر المصري بالإمارات، ثم يواجه الأبيض مرة أخرى بالدوري المصري، قبل أن يلعب ضد صن داونز مواجهتين.

وأسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، عن مواجهة الأهلي مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا، والزمالك مع الترجي التونسي.

وفي نفس الدور يواجه مازيمبي الكونغولي الرجاء المغربي، بينما يواجه النجم الساحلي والوداد المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب للأهلي والزمالك في القاهرة أحد يومي 28 أو 29 فبراير الجاري، بينما تقام مباراة العودة بجنوب أفريقيا وتونس في أحد يومي 6 أو7 مارس المقبل.

وبناءً على القرعة التي أجريت لمواجهات دور نصف النهائي، من المتوقع أن يصطدم الأهلي في حالة تأهله مع الفائز من مباراة النجم الساحلي والوداد المغربي، بينما يقع الزمالك في حال تأهله مع الفائز من مباراة مازيمبي والرجاء المغربي.