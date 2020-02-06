قرعة دوري أبطال أفريقيا تحقق أمنيات لاعبي الأهلي للثأر.. محمد هاني: أتمنى المواجهة للرد على الخماسية.. وليد سليمان: مستنينهم.. مروان: جوانا غل.. والبنزرتي: خماسية صن داونز لن تتكرر

تُعد مواجهة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأبرز من حيث "المواجهات" الثأرية بنسخة الموسم الحالي.

بعدما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع فريق صن داونز مع الفريق الأحمر مجددًا، بعدما تواجها في الدور ذاته من النسخة الماضية، بدأت ردود فعل كثيرة ومتباينة بين جماهير الأهلي وقبلهم اللاعبين والجهاز الفني.

هزيمة قاسية

الأهلي كان قد تلقى هزيمة قاسية للغاية على يد صن داونز في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة، أطاح من خلالها بالمارد الأحمر خارج البطولة بعدما انتهت مباراة الإياب بفوز الأهلي بهدف وحيد.

أمنية لاعبي الأهلي

لكن يبدو أن قرعة دوري الأبطال، التي أقيمت يوم أمس الأربعاء، حققت أمنية عدد من لاعبي الأهلي، الذين أبدوا في عديد المناسبات خلال أوقات سابقة، رغبتهم في مواجهة صن داونز من جديد، بهدف رد الاعتبار، وهو ما حدث بالفعل. حبما نشر موقع "الوطن سبورت".

محمد الشناوي: "ياريت نقابل صن داونز تاني"

أحد هؤلاء اللاعبين الذين أعلنوا رغبتهم في الانتقام، كان محمد الشناوي حارس عرين النادي الأهلي، الذي تلقت شباكه خمسة أهداف دفعة واحدة من لاعبي "البافانا بافانا"، وهو الأمر الذي يدفع الشناوي لتمنى رد الاعتبار في مواجهة جديدة.

الشناوي قال في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون سبورت" ببرنامج "ملعب أون"، في أكتوبر من العام الماضي: "ياريت نقابل صن داونز تاني، أكيد طبعًا أتمنى مواجهتهم تاني".

وأضاف: "الأداء الجيد اللي قدمناه في مصر في مباراة الإياب ماطلعش نص اللي جوانا تجاههم، وقابلنا سوء حظ وضيعنا أهداف".

محمد هاني: أتمنى المواجهة للرد على الخماسية

الشعور نفسه تملك الظهير الأيمن الشاب محمد هاني، الذي عبر عن أمنيته في مواجهة صن داونز مجددًا لرد الاعتبار، خلال تواجده بالبرنامج نفسه في أكتوبر الماضي.

وقال هاني: "أتمنى مقابلة صن دوانز للرد على ما حدث النسخة الماضية، اللي حصل لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر".

وأضاف: "الخسارة بخماسية لم تحدث في تاريخ الأهلي، وماحصلتليش من ساعة ما كنت بلعب مع الفريق في الناشئين،الأمر كان غريب على جميع اللاعبين".

وليد سليمان: مستنيين نقابلهم تاني

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وليد سليمان جناح الفريق الأحمر وأحد لاعبي الأهلي الكبار، أعرب هو الآخر عن رغبته الشديدة في مواجهة صن داونز من جديد للرد على الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المارد الأحمر أمامهم.

وقال سليمان في لقاء أجراه في قناة الأهلي خلال نوفمبر الماضي: "مش عايز أقول تار والكلام دة، لكن مستنيين نقابلهم تاني عشان نرد اعتبارنا وإحنا كاملين ومش مضغوطين والفريق خالي من الإصابات".

تشكيل ثابت واستقرار

وأضاف: "الفريق أصبح عنده تشكيل ثابت واستقرار ومافيش إصابات، مش بنبص لصن داونز بس لكن إحنا هدفنا البطولة".

وتابع: "مش عايز أقابل صن داونز وأكسبه 5 أو 6، لكن حتى لو كسبته واحد صفر المهم في النهاية آخد البطولة".

مروان محسن: عندي غل وعايز ألاعبهم

تصريحات شبيهة أدلى بها مروان محسن مهاجم فريق النادي الأهلي، في تصريحات أدلى بها قناة النادي، خلال نوفمبر الماضي أيضًا.

وقال محسن: "بتمنى أقابلهم تاني بصراحة، عندي غل ناحيتهم من ساعة الهزيمة بخماسية، لأن مش النادي الأهلي اللي يخسر 5 من أي فريق".

وأضاف: "مش أنا بس اللي نفسي أقابل صن داونز، كل اللاعيبة اللي كانت موجودة في الماتش دة نفسها تلعب تاني قدامهم وترد اعتبارهم".

فوزي البنزرتي

وفي سياق متصل، أكد فوزي البنزرتي، المدير الفني لمنتخب ليبيا، أن مواجهة الزمالك ضد الترجي ستكون صعبة للغاية سواء في السوبر الأفريقي أو في دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن كلا الفريقين كتاب مفتوح لبعضهما البعض.

وأضاف "البنزرتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مباريات الزمالك والترجي عبارة عن "ديربي" نظرا لشعبية الفريقين الكبيرة في أفريقيا، وكل فريق سيكون له حسابات خاصة من أجل الفوز.

خماسية صن داونز لن تتكرر

واستطرد متحدثا عن وقوع الأهلي مع صن داونز في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا قائلا إن المواجهة ستكون صعبة جدا هي الأخرى، والفوز بخماسية دون رد لن تتكرر من جديد خاصة أن كلا الفريقين يعلمان بعضهما جيدا.

وأردف أن الفريقين سيلعبان على الحفاظ على شباكهما خارج الديار مع تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف على أرضه، وستكون مواجهة مثيرة بين الفريقين.