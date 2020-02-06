شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يسعى لتصحيح المسار المحلى أمام طنطا بستاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام حيث يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره طنطا في تمام الخامسة عصراً على ستاد الجيش بالسويس في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع رينجرز النيجيري بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية التي تأهل فيها لدور الثمانية كوصيف مجموعته خلف بيراميدز المتصدر.

بينما شهد أخر ظهور للمصرى البورسعيدى في مسابقة الدوري خسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف بينما خسر طنطا من المقاولون العرب بهدفين دون رد .

Advertisements

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل طنطا السابع عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للمصرى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من التراجع المحلى مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة لاسيما بعد لعب المؤجلات ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام طنطا مكون من : "أحمد مسعود - أوستين أموتو -عمر كمال - فريد شوقي - أحمد ياسر - شيخ موكورو - مفتاح طقطق - إسلام عطية - كريم العراقي - سادو سانبورن - أحمد شوشة".

في المقابل يسعى أيمن المزين المدير الفني لطنطا لاستغلال حالة الإرهاق التي ضربت صفوف المصرى بعد رحلة نيجيريا للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة تساهم في توديع مراكز القاع في جدول المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام المصرى مكون من : "علي فرج، محمود مسعود، حسام غالي، سليمان عبد ربه، أحمد فهمي بكر، وليد عادل، إيهاب سمير، أحمد الشناوي، أحمد الألفي، محمد أونش، إسلام فؤاد، أحمد سالم صافي".