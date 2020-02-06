شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُنهى إجراءات السفر لـ"سوبر" الأهلى فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو الزمالك، إجراءات تأشيرة بعثة الفريق الي أبو ظبي لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي والتي تقام يوم 20 من شهر فبراير الجاري، فى اللقاء الذى سيقام على ملعب "محمد بن زايد" معقل نادى الجزيرة الإماراتى.

وتضم بعثة الزمالك 50 فردا عبارة عن 29 لاعبا و15 فردا في الجهاز الفني، و6 أعضاء مجلس إدارة وهم أحمد جلال إبراهيم وهاني زادة وحمادة أنور وشريفة الفار وعلاء مقلد واحمد عادل عبد الفتاح، فيما يسافر أحمد مرتضي منصور عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة، علي نفقتهما الخاصة ولم يتم تسجيل اسمائهما في البعثة الرسمية المسافرة مع الفريق حتي لا يتحمل النادي أي تكاليف مالية من سفرهما بناءً علي طلبهما الخاص.

Advertisements

وقرر مجلس إدارة الزمالك سفر جميع اللاعبين المرتبطين بعقود مع نادي الزمالك ومقيدين في قائمة الفريق وكذلك محمود عبد العزيز زيزو الغير مقيد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ، وذلك لتكريمهم علي مجهودهم مع الزمالك طوال الموسم الماضي والذي كلله الفريق بالحصول علي لقب بطولة كأس مصر.

وأسند مجلس إدارة نادى الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق فى الإمارات إلى أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى حيث سبق له تولى رئاسة بعثة الفريق الأبيض فى الإمارات بنفس ملعب فى 2017 فى السوبر الذى توج به الأبيض بركلات الترجيح.

ويحصل صاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك على مبلغ 500 ألف درهم ويتقاضى صاحب المركز الثانى 300 ألف درهم، من جانبه أكد عارف العوانى رئيس مجلس أبو ظبى إنه سعيد باستضافة أقوى كلاسيكو عربى وأفريقى يجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير المقبل على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، وقال فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة السوبر:"إننا فى الإمارات سعداء باستضافة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك وأمامنا تحدى لخروج المباراة بشكل مميز بعد استضافة اكثر من سوبر في السنوات الماضية".