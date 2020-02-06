رياضة | الأهلي يتلقى أخبار سارة قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى أخبار سارة قبل مواجهة بيراميدز في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد الخميس ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد الخميس على ملعب 30 يونيو.

الأهلي يعلن جاهزية فتحي وأجايي

وتلقى الفريق الأحمر أخبارا سارة حيث كشف الجهاز الطبي بالأهلي، اليوم الأربعاء، عن جاهزية الثنائي أحمد فتحي وجونيور أجاي للمشاركة في مباراة بيراميدز، غدا، لحساب الجولة الـ16 بالدوري المصري الممتاز.

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وقال طبيب الأهلي، خالد محمود، في تصريحات صحفية، إن فتحي سيشارك في مران اليوم بشكل طبيعي، بعد انتهاء شكواه من آلام الكاحل، التي أبعدته عن مباراة الهلال السوداني الأخيرة، في دوري أبطال إفريقيا.

كما تعافى جونيور أجاي تماما من أعراض نزلة البرد، التي عانى منها عقب العودة من السودان.

الأهلي يغرد وحيدا في ترتيب الدوري

يذكر أن الأهلى يتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 36 نقطة، بعد خوض 12 مباراة فى المسابقة المحلية حقق الفريق الأحمر الفوز في جميعهم حيث يتطلع الشياطين الحمر لمواصلة الزحف نحو اللقب الـ41 في تاريخ المارد الأحمر.