رياضة | أبيدال يلمح للتعاقد مع نجم آرسنال لخلافة سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبيدال يلمح للتعاقد مع نجم آرسنال لخلافة سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة أن إدارة الفريق الكتالوني تسعى لضم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن النجم الجابوني ارتبط بالانضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن الأمور لم تسير في طريقها الصحيح.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة برشلونة تبحث عن تدعيم خط هجوم الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها الأوروجوياني لويس سواريز والتي ستبعده عن الملاعب لمدة طويلة.

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وذكرت الصحيفة البريطانية أن أوباميانج البالغ من العمر 30 عامًا انتقل إلى آرسنال في فترة الانتقالات الشتوية في موسم 2017/2018 قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني وأن عقد النجم الجابوني سينتهي مع ناديه في يونيو 2021.

وقال أبيدال في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة ميرور البريطانية:"أعرف أوباميانج جيدًا، إنه لاعب جيد وحاسم، سننتظر إلى الصيف وسنرى ما سيحدث".

وأضاف:"من المنطقي أن نتعاقد مع لاعب رقم 9، إنه أمر ضروري للفريق، نعلم أن سواريز سيعود بقوة لكن علينا إحضار أفضل لاعب في الصيف".

واختتم أبيدال تصريحاته قائلاً: "لدينا قائمة تضم أسماء لاعبين مثل أوليفيه جيرو نجم تشيلسي وفيرناندو يورنتي نجم نابولي وأوباميانج ولكننا قررنا عدم التعاقد مع أي لاعب في يناير الماضي".