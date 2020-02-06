رياضة | كيكي سيتين يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة بشأن ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، عن الأزمة الأخيرة التي حدثت بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدير الرياضي للعملاق الكتالوني إيريك أبيدال، مؤكدا بقاء البرغوث في كتالونيا.

واشتعلت الأزمة مساء أمس الثلاثاء، بين ميسي وأبيدال، بعد تصريحات الأخير أن بعض اللاعبين لم يتدربوا بشكل جيد في أخر أيام إرنستو فالفيردي مع برشلونة، وأنهم السبب في رحيل المدرب المخضرم عن البيت الكتالوني.

ورد ميسي عبر حسابه الشخصي على أنستجرام، أنه لا يجب مثل هذه الردود، ويحب عليه أن يحدد أسماء اللاعبين، وأن كل شخص يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه والعناية بقرارته.

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وقال سيتين في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو:" لن أسمح لأحد أن يؤثر على اللاعبين، وسأحاول إنهاء الأزمة بين ميسي وأبيدال"

وتابع:" ميسي يحب أن يأتي للتدريبات، ويأتي هو مبتسم ومتحفز، ولن أدع أي لاعب يتأثر بأشياء تحدث في الخارج".

وأتم:" ميسي باقٍ، ولا يفكر في الرحيل عن برشلونة".