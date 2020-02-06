رياضة | كيكي سيتين ينجح في تنفيذ خطة رئيس برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين ينجح في تنفيذ خطة رئيس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة في تنفذ خطة رئيس البارسا في المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي لمباراة أتليتكو بلباو في كأس ملك إسبانيا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة تحدث مع سيتين قبل ان يظهر مدرب البارسا في المؤتمر الصحفي.

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وأراد جوسيب توجيه الوضع وبحيث يجعل سيتين يتفادى اسئلة الصحفيين حول الازمة بين ابيدال وميسي، وبالفعل كان رد سيتين على الصحفيين في المؤتمر: "حدثني عن كرة القدم فقط لو سمحت".

يذكر أن فريق برشلونة سوف يواجه فريق اتلتيك بلباو اليوم الخميس في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد تخطي فريق ديبورتيفو ليجانيس في الدور الماضي.