رياضة | جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي من فريق ريال مدريد بشأن اللاعب البلجيكي ايدين هازارد مهاجم النادي الأبيض.

وقال ‏جوارديولا في تصريحات صحفية عن هازارد : "إذا لم يكن يلعب بشكل جيد فهناك شيء ما خطأ في مدريد لأنه لاعب جيد حقًا، وإنه على مستوى عالي جداً".

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وأشار مدرب فريق مانشستر سيتي : "ما رأيناه من هازارد في إنجلترا هو من الطراز العالمي. اعتقد بأنه بحاجة إلى فترة تكيف فقط مع ريال مدريد".

وتعاقد فريق ريال مدريد مع ايدين هازارد قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية في بداية الموسم الحالي.