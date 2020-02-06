رياضة | ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراة الهلال والرائد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراة الهلال والرائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم أمس الأربعاء، 3 مباريات من منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

في بداية اليوم تعادل ضمك مع نظيره العدالة إيجابيًا بهدف، ثم حقق الاتحاد الفوز بهدفين مقابل هدف أمام التعاون، وفي النهاية، فاز الهلال الفوز بثلاثية مقابل هدف، أمام نظيره الرائد ليعزز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1-الهلال برصيد 38نقطة

2- النصر برصيد34 نقطة

3- الأهلي برصيد 29 نقطة

4- التعاون برصيد 27نقطة

5- الوحدة برصيد 27 نقطة

6-الرائد برصيد 27 نقطة

7-الشباب برصيد 25 نقطة

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8- الفيصلي برصيد 24 نقطة

9- أبها برصيد 23 نقطة

10- الفيحاء برصيد 21 نقطة

11- الاتفاق برصيد 20 نقطة

12- الاتحاد برصيد 19نقطة

13- الحزم برصيد 16 نقطة

14-العدالة برصيد 12 نقطة

15- ضمك برصيد 11 نقاط

16- الفتح برصيد10 نقاط

جدير بالذكر أنه سوف تستكمل مباريات الجولة، اليوم الخميس، عندما يلتقي الأهلي نظيره الاتفاق، والنصر نظيره الفتح.