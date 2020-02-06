اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراةالأهلي صد الاتفاق بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري السعودي

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراةالأهلي صد الاتفاق بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري السعودي ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الأهلي ونظيره الاتفاق، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، مساء اليوم الخميس الموافق 6 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراةالأهلي صد الاتفاق بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري السعودي ويسعى الأهلي إلى تعويض خيبات الجولات الماضية، والتي كان آخرها سقوط الراقي في فخ التعادل أمام العدالة، بهدف لمثله، فيما حقق الاتفاق فوزا ثمينا أمام الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراةالأهلي صد الاتفاق بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري السعودي ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.