اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإتفاق بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإتفاق بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الأهلي ونظيره الاتفاق، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، مساء اليوم الخميس الموافق 6 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإتفاق بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيعويسعى الأهلي إلى تعويض خيبات الجولات الماضية، والتي كان آخرها سقوط الراقي في فخ التعادل أمام العدالة، بهدف لمثله، فيما حقق الاتفاق فوزا ثمينا أمام الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإتفاق بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيعويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.