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اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة النصر والفتح بث حي مباراة النصر السعودي HD

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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة النصر والفتح  بث حي مباراة النصر السعودي  HDيواجه النصر نظيره الفتح، اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة النصر والفتح  بث حي مباراة النصر السعودي  HDويقام اللقاء بين النصر والفتح عند الساعة الخامسة والثلث بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والثلث بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة النصر والفتح  بث حي مباراة النصر السعودي  HDوكان النصر قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام ضمك، في آخر لقاء له في الدوري السعودي للمحترفين.

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