اونلاين | رئيس برشلونة يحسم مستقبل ابيدال مع النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يحسم مستقبل ابيدال مع النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مستقبل الفرنسي ايريك ابيدال السكرتير الرياضي للنادي في الفترة المقبلة خاصة بعد تصريحات الأخير التي تسببت في أزمات كبرى داخل النادي.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب الموندو ديبورتيفو، إن مفتاح استمرارية ابيدال بعد خلافه مع ميسي هو ان بارتوميو يريد الهدوء والاستقرار في النادي، لأن الفريق يواجه مرحلة حاسمة من الموسم.

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وايضا هناك عمل على مدار الساعة في السوق لايجاد مهاجم يعوض ديمبيلي المصاب لأخر الموسم، ةلذلك كان من الافضل ان يسود التفاهم بين كل الاطراف.

وصرح ايريك ابيدال في الأيام الماضية أن اللاعبين كانوا سببا في رحيل ارنستو فالفيردي مدرب النادي، ورد ميسي على الفرنسي بأن عليه أن يقول أسماء هؤلاء اللاعبين وأن يكون مسئولا في تصريحاته.