اونلاين | برشلونة live.. مشاهدة مباراة برشلونة و أتلتيك بلباو الآن في كأس ملك إسبانيا بدون تقطيع

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برشلونة live.. مشاهدة مباراة برشلونة و أتلتيك بلباو الآن في كأس ملك إسبانيا بدون تقطيع يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الخميس على ملعب سان ماميس أمام مضيفه أتلتيك بلباو ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

برشلونة live.. مشاهدة مباراة برشلونة و أتلتيك بلباو الآن في كأس ملك إسبانيا بدون تقطيعويدخل فريق برشلونة مباراة مضيفه أتليتك بيلباو بطابع ثأري حيث ألحق الأخير به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-0 بهدف سجله المخضرم أريتس أدوريس في الدقيقة 89 في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في 16 أغسطس الماضي ضمن إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

برشلونة live.. مشاهدة مباراة برشلونة و أتلتيك بلباو الآن في كأس ملك إسبانيا بدون تقطيعومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو في دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب سان ماميس في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت القاهرة الـ23:00 وتعرض المواجهة حصريا على قناة KSA Sports 1 بتعليق فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي.