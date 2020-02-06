اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر اليوم كورة ستار في كأس ملك إسبانيا بث مباشر

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر اليوم كورة ستار في كأس ملك إسبانيا بث مباشر يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم الخميس 6 فبراير، مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بين ريال مدريد وضيفه ريال سوسيداد.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر اليوم كورة ستار في كأس ملك إسبانيا بث مباشر ويسعى النادي الملكي بقيادة مدربه زين الدين زيدان في الفوز وإستكمال مشوار الفريق الرائع محلياً، بتصدره جدول ترتيب الليجا وبلوغ نصف نهائي كأس الملك.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر اليوم كورة ستار في كأس ملك إسبانيا بث مباشر فيما يطمح الفريق الباسكي في إحداث المفاجأة والإطاحة بالنادي الملكي من ربع النهائي،ومواصلة المشوار في البطولة حتى نصف النهائي.بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر اليوم كورة ستار في كأس ملك إسبانيا بث مباشر وتقام المباراة مساء اليوم الخميس، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة ودمشق وبغداد وبيروت، العاشرة بتوقيت دبي وأبو ظبي، السابعة بتوقيت تونس والجزائر، السادسة بتوقيت جرينتش.