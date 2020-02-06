شكرا لقرائتكم مجلس أبو ظبي الرياضي يبدأ التهجيزات للسوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتحمل مجلس أبو ظبي الرياضي تكلفة إيجار ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير الجاري بإستاد محمد بن زايد بالإمارات بناء علي الاتفاق الذي تم بين مسئولو اللجنة الخماسية بالكرة والمجلس .

كما يتحمل مجلس ابو ظبي تكلفة الحكام الأجانب في المباراة علي ان يقوم جمال الغندور رئيس اللجنة بإختيار طاقم الحكام الأجنبي.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الاتفاق تضمن العديد من المكاسب لاتحاد الكرة على عكس النسخ السابقة من مباريات السوبر التى أقيمت فى الإمارات، حيث كانت الشركة الراعية لاتحاد الكرة تتحمل تكلفة 40 تذكرة سفر لبعثة كل فريق بواقع 7 تذاكر بيزنس و33 درجة سياحية، بجانب 11 عضوا باتحاد الكرة، مع تحمل تكلفة الانتقالات والإقامة وإيجار الملعب وتنظيم المباراة وطباعة التذاكر وشاشات الملعب والتأمين مقابل الحصول على عائد تذاكر المباراة.

وتابع المصدر أن الاتفاق الجديد بخصوص مباراة السوبر يتضمن:

- يتحمل مجلس أبو ظبى الرياضى تذاكر سفر 50 فردا لكل بعثة سواء الأهلى أو الزمالك، بواقع 20 تذكرة بزنس و30 سياحية لكل فريق

- يخصص المجلس أتوبيس لكل فرق و3 سيارات مجهزة وواحدة للمهمات

- من حق كل فريق اختيار الفندق الخاص به فى الإمارات

- تطبيق تقنية الفيديو فى المباراة

- تعيين طاقم حكام أجنبى للمباراة بالإضافة إلى مراقب مصرى

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- يتحمل مجلس أبو طبى تكلفة انتقالات الناديين

- يتحمل مجلس أبو ظبى تكلفة سفر 35 فردا من اتحاد الكرة ، بواقع 15 تذكرة بيزنس و20 سياحية

- يتحمل المجلس سفر 10 لاعبين قدامى من الأهلى ومثلهم من الزمالك لإقامة مباراة احتفالية يوم 19 فبراير

- يتحمل المجلس إيجار ملعب المباراة وتكاليف التنظيم وحفل الافتتاح

- توفير شاشتين داخل الملعب بدلا من شاشة واحدة لعرض الإعلانات

- شركة برزنتيشن لها حق بث المباراة بالكامل

- يحصل اتحاد الكرة المصرى على 3 ملايين درهم نظير تذاكر المباراة

مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك