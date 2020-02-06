شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج «تركي والأهلي أيد واحدة» يتصدر تويتر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر هاشتاج «تركي والأهلي أيد واحدة» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وغرد الآلاف من رواد الموقع على الهاشتاج رافضين ما وصفوه بـ«الإساءة» للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي بعدما قام بنشر تدوينه تحدث خلالها عن بطولات الأهلي وأنه لا يقارن بأي فريق مصري أخر.
وقال المشاركون إن «تركي آل الشيخ قبل أن يكون رئيس هيئة الترفيه بالمملكة أو أن يصبح الرئيس الشرفي للأهلي فهو مشجع أهلاوي يكتب ما يحلو له عن فريقه الذي ينتمي له ولا يحق لأحد أن يغضب منها».
وشدد رواد الهاشتاج على أن «تركي كتب في وقت سابق ما هو أكثر مما كتبه بالأمس إلا أن الأمر كان مرحب به في ظل ما كان يقدمه من دعم للنادي الأبيض والذي جعله يتوج بأول بطولة قارية بعد غياب 17 عام».
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