عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برشلونة يرفض إقالة أبيدال بعد خلافه مع ميسي

الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

رفض نادي برشلونة الإسباني، إقالة الفرنسي إريك أبيدال السكرتير الفني للنادي، وذلك على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل التي انتشرت بالأمس والتي ادعى خلالها أن عدد كبير من لاعبي البارسا كانوا غير راضين عن العمل مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هناك اجتماع دام ساعتين وانتهى منذ قليل بين جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني مع أبيدال وكذلك كارساو كارو الرئيس التنفيذي للبارسا، وقد انتهى الاجتماع وتوصلوا إلى أن أبيدال سيستمر في منصبه.

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وكان خلاف قد وقع بين أبيدال وقائد الفريق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتبادلا تصريحات قوية بالأمس بعد تصريحات الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع كان الهدف منه توضيح موقف أبيدال من التصريحات التي أدلى بها وإنهاء حالة التوتر التي سادت في الفريق، وقد تواصل رئيس النادي مع الجميع من أجل الخروج بسيناريو يسود خلاله السلام بين جميع أطراف المنظومة.

ومن المقرر أن يرافق أبيدال رئيس النادي بارتوميو غدا في رحلة الفريق إلى بلباو لمواجهة أتلتيك بلباو في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.