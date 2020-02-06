شكرا لقرائتكم ديديه جوميز يعنف لاعبي الإسماعيلي بسبب تردي مستواهم امام اسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز على تعنيف لاعبيه بسبب ظهورهم بمستوى سيىء للغاية في مباراة أسوان التي خسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام ، وحذر جوميز لاعبيه من استمرار نغمة التهاون والتقصير في المباريات المقبلة مشدداً على أن الاستبعاد والتجميد سيكون مصير اللاعب المتهاون لاسيما أن الفريق الأصفر تنتظره مباريات حاسمة في الفترة المقبلة .

ويستعد الدراويش لمواجهة الفارس الابيض المقرر لها السابعة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

في سياق مختلف ، يغيب أحمد أيمن لاعب الاسماعيلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك بسبب استمرار معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية والتى تعرض لها خلال مباراة بيراميدز التى خسرها الدراويش بهدف دون رد ، كما يواصل محمد حمدى زكى مهاجم الإسماعيلى الغياب عن فريقه أمام الزمالك أيضاً بسبب استمرار معاناته من مزق فى العضلة الأمامية.

وأصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين، بعد الأداء الباهت فى مباراةأسوان، والذى أدى للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى المحلى.

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تأتى تلك الغرامة إرساءً لمبدأ الثواب والعقاب الذى ينتهجه مجلس الإدارة بين اللاعبين وبهدف استعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم الأمور والانضباط داخل الفريق وتجنب فقدان مزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة المحلية.

وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على أنه يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادى الإسماعيلى، مضيفا أنه لا مكان لأى لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة.

وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.