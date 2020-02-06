أبرزها «الأهلي والترجي»..7 مواجهات نارية تنتظر الزمالك في أقل من شهر

يستعد نادي الزمالك لخوض مباريات نارية من العيار الثقيل في 3بطولات مختلفة، في أقل من شهر، بداية من منتصف فبراير الجاري وحتى بداية مارس المقبل.الزمالك والإسماعيلي في الدوري

وفيما يلي نستعرض المواجهات المرتقبة للفارس الأبيض

و تبدأ أولى المواجهات النارية عندما يواجه الفارس الأبيض نظيره الإسماعيلي يوم 9 فبراير على ملعب الدراويش، في تمام السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من الدوري المصري.

الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

وبعدها يتوجه أبناء القلعة البيضاء إلى دولة قطر من أجل مواجهة الترجى التونسي المرتقبة علي لقب السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير بالعاصمة القطرية الدوحة.

الزمالك والأهلي في السوبر المصري

تستضيف دولة الإمارات العربية المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير الجاري على استاد محمد بن زايد .

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الزمالك والأهلي في الدوري

وتتكرر مواجهة الفريقان بعد 4 أيام مرة أخرى في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة للدوري المصري، يوم 24 فبراير على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الزمالك والترجي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

و يستضيف الترجي التونسي أحد ايام 28 أو 29 فبراير علي ستاد القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك وبيراميدز في الدوري

يستضيف بيراميدز الزمالك يوم 2 مارس علي استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك والترجي في إياب دوري أبطال أفريقيا

ويختم الفارس الأبيض بمواجهة الترجي التونسي مره أخرى علي ملعب رادس يوم 6 مارس وذلك في إطار عودة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا