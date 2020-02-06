أزمة برشلونة بين ميسي وأبيدال تتصدر الصحف الإسبانية

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شكلت الانتقادات التي اطلقها الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني ضد المدير الرياضي بالنادي الفرنسي ايريك ابيدال مادة دسمة لمختلف الصحف الإسبانية .

وكانت الصحف الإسبانية الصادرة يوم أمس الأربعاء قد اجمعت على أن التصريحات التي اطلقها ميسي على خلفية قرار إقالة المدرب ارنيستو فالفيردي ، قد كشفت عن وجود أزمة داخلية في النادي مرشحة للتفاقم ، حيث تفننت هذه الصحف في اختيار العناوين المناسبة لوصف الحالة التي يعيشها الفريق الكتالوني و التي انعكست على أداءه و نتائجه .

صحيفة "سبورت" وصفت تصريحات أبيدال و رد ميسي عليها بـ "التسونامي" الذي قد يعصف بحظوظ الفريق في الاستحقاقات المحلية والقارية في حال لم تحسن إدارة النادي التعامل مع هذه الأزمة ، واحتوائها بأسرع وقت .

من جانبها جاء عنوان صحيفة "موندو ديبورتيفو" بما نصه :" ميسي ضد ابيدال" ، حيث ضمنت في العنوان كلمة ضد في إشارة واضحة على وجود ازمة حقيقية يمر بها الفريق ، والتي من شأنها ان تحدث شرخا و انقساماً حاداً في صفوفه ، مما قد يكون لها تأثير سلبي على استقرار غرف الملابس.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية وصفت تصريحات ميسي بأنها لكمة في وجه إبيدال ، بعد تصريحات الأخير في حق اللاعبين مشيراً بأنهم متخاذلين ، مما اجبر النجم الأرجنتيني على الرد بصفته قائد الفريق.

اما صحيفة "ليسبورتيو" فقد وضعت عنواناً اكثر تعبيراً عندما كتبت "الانفجار" ، وذلك في إشارة إلى وجود أزمة يعيشها الفريق ، تسببت في حدوث أجواء مشحونة كان نتاجها التراشق الإعلامي بين ميسي وإبيدال .

ولم يكن العنوان الذي اختارته صحيفة "آس" بعيداً عن بقية العناوين ، حيث كتبت "فوضى في برشلونة" في إشارة واضحة على خروج الامور عن السيطرة مما أدى إلى حدوث تراشق إعلامي تناقلته الصحافة المحلية و مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو التراشق الذي لم يكن ليحدث لو لم يقرر احد الأطراف اللجوء للإعلام لتعزيز موقفه .